В ЯНАО началась новая волна смертей от коронавируса

Число жертв вируса на Ямале достигло 261 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Днем ранее власти докладывали о трех случаях, а за день до этого смертей не было вовсе. Летальные случаи возобновились после мощной волны ежедневных смертей — с 10 ноября умер уже 101 пациент.

За последние сутки скончались четверо мужчин: двое жителей Нового Уренгоя в возрасте 62 и 49 лет, а также два пенсионера из Салехарда 77 и 82 лет. Других подробностей о жертвах инфекции власти не раскрывают. Всего с начала пандемии на Ямале погиб 261 пациент. За неделю умерли 24 человека.

Также за минувшие сутки коронавирусом заразились 198 жителей округа. Крупная вспышка произошла в Ноябрьске, где зафиксировали 28 случаев инфекции. В Надымском районе заболели 26 человек, в Новом Уренгое — 23, в Салехарде — 15. На месторождениях вирус подхватили 22 вахтовика. С начала пандемии в ЯНАО подтвержден 26 541 случай коронавируса, вылечились 17 907 пациентов.

Аномальный рост смертей в ЯНАО продолжается больше месяца — он начался 20 октября. С того момента в округе умерли 155 пациентов. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место по частоте смертей в России — 48,5 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. По решению окружного правительства, ограничения будут действовать до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.