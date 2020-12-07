Депутат от КПРФ хочет засудить Соловьева и ВГТРК за «оскорбление»

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов требует взыскать с ВГТРК более 1 млн рублей за распространение телеведущим Владимиром Соловьевым информации, порочащей честь и достоинство парламентария. Об этом сообщает пресс-служба Савеловского суда Москвы.
«Тарасов требует признать распространенные Соловьевым В. Р. сведения, несоответствующими действительности в части привлечения истца к административной ответственности. Также он хочет обязать ВГТРК сделать опровержение, опубликовав его в СМИ в то же время, когда выходит передача с Соловьевым, а также выложить повтор передачи на видеохостинге YouTube», — говорится в сообщении суда. Депутат требует взыскать с ВГТРК или в порядке регресса с третьего лица компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Судебное заседание назначено на 15 февраля 2021 года.
Ранее исполнительный директор организации «Открытой России» Андрей Пивоваров подал иск против телеведущего Владимира Соловьева из-за оскорблений в программе «Соловьев Live» на YouTube. Глава компании требовал взыскать с журналиста пять миллионов рублей.
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