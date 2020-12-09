Телефоны тюменских VIP-силовиков слили в интернет

В интернете появились 80 номеров, принадлежащих сотрудникам прокуратур региона Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области достоянием общественности стали мобильные номера сотрудников прокуратуры. Файл с телефонами выложен на сайте госзакупок. В списке тех, кому можно позвонить, есть и высокопоставленные силовики.

«Перечень абонентских номеров заказчика — 80», — именно столько сотовых номеров стали доступны на сайте госзакупок. Кому они принадлежат — не указано, но если воспользоваться специальными сервисами, можно установить обладателей этих телефонов.

К примеру, по данным приложения, одним из номеров пользуется некий «Руфат Мансурович». Имя и отчество созвучны данным первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Рядом в списке номер его ближайшего коллеги — зампрокурора региона Александра Чернышева.

В базе также есть номер мобильного прокурора Тюмени Эдуарда Гиматова, помощника прокурора области Альберта Кульмухаметова, прокурора Центрального административного округа Тюмени Султана Ксимова и других высокопоставленных силовиков.

Также в списке есть телефоны бывших сотрудников прокуратуры. Видимо, они являются корпоративными, и номера перешли новым работникам, но в памяти других мобильных они записаны на старых владельцев. К примеру, на бывшего прокурора Тобольска Евгения Бирюкова. URA.RU направило запрос в прокуратуру региона, на момент публикации ответ не был получен.