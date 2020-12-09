Писатель удивился, что депутаты решили собраться на морозе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев высмеял вечеринку у фонтана в Шадринске Курганской области, участниками которой стали депутаты местной гордумы. Поводом для иронии стала новость URA.RU.

«Депутатов застукали ночью с пивом возле фонтана. В центре скандала оказались народные избранники из гордумы Шадринска», — рассказал Минаев. Он отметил, что депутатов опознали на видеозаписи жители этого города. «Особое возмущение у горожан вызвало то, что компания политиков собралась в сквере Победы, который воздвигнут в честь погибших шадринцев», — добавил писатель.

«Вам что, дома выпить негде? Что вы на морозе сидите в сквере?» — иронизирует Минаев. Также он обратил внимание, что если бы на видео были не депутаты, а простые жители Шадринска или Кургана, их бы обвинили в осквернении памяти участников войны.

О видеозаписи, на которой запечатлена «вечеринка» возле шадринскиого фонтана, URA.RU сообщало в начале декабря. «Распивают спиртные напитки и целуются на площади памяти наших предков, отдавших свои жизни за мир во всем мире, и собираются в кучи, когда простым людям запрещено», — возмутился автор видео. Позже появилось мнение, что видео могли слить в сеть из-за конфликта в думе.

В пресс-службе администрации Шадринска подтверждали URA.RU, что на видео действительно есть депутаты. Председатель гордумы Владимир Пикалин обсудил с ними ситуацию. Депутат Надежда Шарова пояснила, что она находилась в компании друзей. Напитки, попавшие в объектив камеры, были безалкогольными, поэтому речь о нарушении правопорядка не идет.