Курганцы заговорили о ссоре депутатов из-за скандального видео

Видео вечеринки у шадринского фонтана было опубликовано не случайно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) заподозрили, что видео вечеринки у фонтана, где якобы присутствуют депутаты, опубликовано не спроста. Курганцы в соцсети «ВКонтакте» поделились мнением, что оно могло появиться из-за конфликта в думе.

Разговоры появились, потому что видео записано на камеру компании, которой руководит депутат гордумы. «Думаю, что сам директор „Курьер плюс“ Максим Подгорбунских решил „слить“ коллег-депутатов», — поделился мнением Алексей Ворончихин в паблике «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск».

Свой комментарий Ворончихин оставил под постом в поддержку депутата гордумы — врача-педиатра. Ранее женщину и еще некоторых парламентариев якобы опознали на видео возле фонтана, где группа людей что-то выпивала.

Инсайдеры URA.RU посчитали, что видео не могло попасть в соцсети случайно. «На видео участники вероятнее всего единороссы. А Подгорбунских самовыдвиженец. Вполне может существовать конфликт между ними по ряду вопросов», — не исключил источник. Другой инсайдер уверен, что Подгорбунских ни с кем не конфликтует. «Как раз потому, что он независим, так как прошел в думу самостоятельно», — сказал шадринский политик.

При этом источники акцентировали, что видео с уличных камер находится в свободном доступе: «На сайте идет прямая трансляция, которую мог записать любой человек. Но стоит отметить, что он знал — кто, где и когда появится в объективе камеры». Получить комментарии Подгорбунских URA.RU не удалось. По рабочему номеру компании, указанному в открытых источниках, никто не ответил.

Ранее агентство сообщало, что в соцсети жители Шадринска активно обсуждают вечеринку у фонтана, прославившегося запуском зимой. На видео, опубликованном в группе «Шадринск — часть России», горожане опознали в участниках встречи депутатов.