09 декабря 2020

В моногоспитале Тюменской области задыхаются пациенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, палата, больничная палата, больница
Из-за нехватки кислорода пациентам моногоспиталя нечем дышать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за проблем с подачей кислорода в Тобольском моногоспитале (Тюменская область) начинают задыхаться пациенты. Об этом в социальных сетях рассказывает жена одного из пострадавших Людмила Угольникова. По ее словам, после того как в палате снизилось давление, ее мужа пришлось перевести в реанимацию.

«Проблему с подачей кислорода мы испытали на себе. Если бы моего мужа не перевели в реанимацию, неизвестно, чем бы все закончилось. Дело в том, что реанимация — это единственное место, где давление остается нормальным, тогда как в остальных палатах люди просто задыхаются!», — поясняет Угольникова. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, схожие проблемы испытывали и другие пациенты.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что неисправность в системе кислородной поддержки отсутствует, а проблема перепадов давления связана со слишком большим потреблением воздуха. «Такую проблему возможно исправлять в оперативном режиме. Между медучреждением и компанией-поставщиком этой услуги уже налажено взаимодействие по данному вопросу», — добавили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в Тобольской областной больнице произошла поломка единственного аппарата компьютерной томографии. Несмотря на то, что КТ продолжал функционировать, его приходилось постоянно перезагружать, из-за чего увеличивалась очередь на осмотр. На данный момент поломка уже устранена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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