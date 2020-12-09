В моногоспитале Тюменской области задыхаются пациенты

Из-за нехватки кислорода пациентам моногоспиталя нечем дышать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за проблем с подачей кислорода в Тобольском моногоспитале (Тюменская область) начинают задыхаться пациенты. Об этом в социальных сетях рассказывает жена одного из пострадавших Людмила Угольникова. По ее словам, после того как в палате снизилось давление, ее мужа пришлось перевести в реанимацию.

«Проблему с подачей кислорода мы испытали на себе. Если бы моего мужа не перевели в реанимацию, неизвестно, чем бы все закончилось. Дело в том, что реанимация — это единственное место, где давление остается нормальным, тогда как в остальных палатах люди просто задыхаются!», — поясняет Угольникова. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, схожие проблемы испытывали и другие пациенты.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что неисправность в системе кислородной поддержки отсутствует, а проблема перепадов давления связана со слишком большим потреблением воздуха. «Такую проблему возможно исправлять в оперативном режиме. Между медучреждением и компанией-поставщиком этой услуги уже налажено взаимодействие по данному вопросу», — добавили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в Тобольской областной больнице произошла поломка единственного аппарата компьютерной томографии. Несмотря на то, что КТ продолжал функционировать, его приходилось постоянно перезагружать, из-за чего увеличивалась очередь на осмотр. На данный момент поломка уже устранена.