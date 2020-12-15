В Тюмени под угрозой увольнений запретили корпоративы

Предприятиям общепита запрещено принимать гостей с 23:00 до 6:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Сотрудникам крупных тюменских предприятий запретили принимать участие в корпоративах. Об этом URA.RU стало известно из собственных источников. Собеседники агентства уточнили, что за нарушение этого ограничения работникам грозит крупный штраф или увольнение с работы.

«В центральных офисах нефтяных компаний и нескольких банках такой запрет действительно ввели. Причем, там не только отменили новогодние корпоративы, но и запретили сотрудникам собираться в барах самостоятельно. Наказать могут либо штрафом, либо лишением годовой премии, либо вообще увольнением — тут на усмотрение руководителя», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что следить за исполнением приказа об отмене корпоративов будут специальные комиссии, созданные на предприятиях. В том числе, выезжая в популярные тюменские рестораны и бары.

Ранее агентство писало о том, что тюменские бары и рестораны принимают заказы на проведение новогодних корпоративов, несмотря на то, что заведениям общепита в регионе запрещено принимать гостей с 23:00 до 6:00. При этом, из-за карантина и низкого спроса на услуги аниматоров местный шоу-бизнес может остаться без денег.