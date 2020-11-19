19 ноября 2020

Тюменцы рискуют потерять деньги из-за новогодних корпоративов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, рождество, с новым годом, новый год, новогодние каникулы, иллюминации
Заведениям общепита Тюменской области запрещено принимать гостей с 23:00 до 6:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Тюменские бары и рестораны принимают заказы на проведение новогодних корпоративов, несмотря на то, что заведениям общепита в регионе запрещено принимать гостей с 23:00 до 6:00. Об этом URA.RU стало известно из собственных источников. При этом, в случае отмены мероприятий, у тюменцев могут возникнуть проблемы с возвратом предоплаты.

«Мы зарезервировали столик в одном из тюменских ресторанов на 25 декабря. Вышло по три тысячи рублей с человека. В эту стоимость входит еда, напитки и развлекательная программа. Нас сразу предупредили, что праздник закончится в 22:45 и еще сказали, что если карантин усилят, то мероприятие вообще могут отменить. В таком случае, деньги пообещали вернуть, но часть предоплаты будет удержана в качестве какой-то комиссии. Мы не стали спорить, потому что забронировать столик в Тюмени на эту дату сейчас практически нереально», — пояснил агентству один жителей города на условиях анонимности.

Теоретическую отмену корпоративов в Тюменской области, а также вопрос возврата предоплаты за несостоявшиеся мероприятия рестораторы обсуждать отказались. В крупнейшую ресторанную сеть города направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональный оперштаб.

Ранее агентство писало о том, что тюменские власти ужесточили требования режима повышенной готовности. В частности, заведениям общепита с 23:00 до 6:00 можно работать только в формате «на вынос».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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