В соцсетях сообщили о врачах, отправляющих тюменцев с COVID домой

Жители Ишима утверждают, что в местном моногоспитале закончились лекарства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В моногоспитале Ишима (Тюменская область) пациентов с коронавирусом отправляют на амбулаторное лечение из-за нехватки лекарств. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил местный житель Дмитрий Коротких.

«Разговаривал с одним из пациентов ишимского моногоспиталя для больных COVID-19. Говорит, что медикаментов не хватает на всех. Больных с положительной динамикой просто выписывают долечиваться домой. Персоналу не выплачивают обещанные доплаты. Многие увольняются. Вчера в столовой госпиталя некому было готовить пищу. Больные остались без обеда» — сообщил Коротких в своей публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей не согласились со словами автора. «Недавно земляк выписался оттуда. Все в порядке там с лекарствами», — заявил Константин Бубнов. «Я лежала с 6 по 14 декабря во втором моногоспитале. Ничего плохого не могу сказать. Лечение стандартное для всех. Лекарств хватает. Конечно, если у вас кроме пневмонии какие-то свои заболевания, то нужно позаботиться об лечении самостоятельно», — отметила Ирина Бушуева

В департамент здравоохранения Тюменской области направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области сокращают госпитали для больных коронавирусом. Как заявили в региональном оперштабе, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации перепрофилированные учреждения начинают возвращаться к прежнему режиму работы.