С 1 января тюменцы рискуют остаться без доступа к интернету

Жители Тобольска утверждают, что из-за конфликта управляющей компании и провайдера их могут отключить от интернета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 января жители тобольского микрорайона Менделеево рискуют остаться без интернета. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Ирина Размолодина. По ее словам, из-за конфликта провайдера «ТТК» и управляющей компании «Жилград» без доступа к Сети могут остаться более десяти многоквартирных домов.

«Интернет-провайдер „ТТК“ и управляющая компания „Жилград“ не могут найти общий язык. В „ТТК“ мне сказали, что действия УК нарушают какой-то закон, и из-за этого без интернета окажется почти весь микрорайон. Начала спрашивать своих друзей и знакомых, никто об этом ничего не знает, все в шоке», — добавила Размолодина.

Новость о том, что целый микрорайон Тобольска планируют отключить от интернета также разошлась по городским пабликам соцсети «ВКонтакте». В компании «ТТК» агентству сообщили, что эта информация не соответствует действительности. «В нескольких домах ведутся восстановительные работы, но никакого отключения от интернета в микрорайоне Менделеево не планируется», — пояснил представитель компании. Получить оперативный ответ от УК «Жилграт» не удалось. Представителя, который мог бы прокомментировать ситуацию, на месте не оказалось.

Ранее агентство писало о том, что в регионе на какое-то время клиенты оператора «Билайн» остались без интернета и мобильной связи. Официальной причиной происшествия назвали сбой в работе системы.