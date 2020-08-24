Клиенты «Билайн» на Урале временно остались без связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало продажи iphone 6. Екатеринбург, айфон, салон связи, билайн, iphone6
Уральцы жалуются на массовый сбой связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У федерального мобильного оператора «Билайн» обнаружились проблемы со связью по всему Уральскому региону. Об этом URA.RU сообщили в службе технической поддержки компании.

«Проблемы со связью возможны по всему Уральскому региону примерно до 17.00», — проинформировали представители «Билайна». Многие клиенты компании примерно в 15.00 обнаружили отсутствие мобильной связи и интернет-покрытия.

Предыдущий сбой в работе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») произошел 17 июня. Пользователи по всей России жаловались на то, что пропал доступ в интернет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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