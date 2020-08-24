Клиенты «Билайн» на Урале временно остались без связи

Уральцы жалуются на массовый сбой связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У федерального мобильного оператора «Билайн» обнаружились проблемы со связью по всему Уральскому региону. Об этом URA.RU сообщили в службе технической поддержки компании.

«Проблемы со связью возможны по всему Уральскому региону примерно до 17.00», — проинформировали представители «Билайна». Многие клиенты компании примерно в 15.00 обнаружили отсутствие мобильной связи и интернет-покрытия.

Предыдущий сбой в работе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») произошел 17 июня. Пользователи по всей России жаловались на то, что пропал доступ в интернет.