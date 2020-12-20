Власти Тюмени разъяснили, что можно подросткам во время карантина

Из-за коронавируса подросткам недоступны массовые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В настоящее время тюменским школьникам доступно ограниченное количество развлечений. Каких именно, URA.RU рассказали в администрации города. Из-за коронавируса в регионе введен запрет на массовые мероприятия, а подросткам до 18 лет запрещено ходить в торгово-развлекательные центры без родителей.

«Дополнительные мероприятия в зданиях образовательных организаций запрещены. Кружки и секции работают дистанционно. Посещать тренировки могут только члены сборных России или Тюменской области. Но, для желающих проводится групповая физкультура на улице, в группах до 15 человек», — рассказали URA.RU в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Там также добавили, что подростки могут попробовать себя в роли волонтеров. Информацию об этой деятельности можно найти в соцсети «ВКонтакте». Найти себе занятие молодежь может и в сфере культуры. Там запретов на живое посещение мероприятий оказалось значительно меньше.

«В регионе все еще открыты музеи, театры и другие учреждения культуры. При соблюдении установленных Роспотребнадзором норм на часть мероприятий до сих пор можно прийти вживую. При этом в одной группе не должно быть больше пяти человек», — сообщили URA.RU в городском департаменте культуры администрации Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области для школьников 6-10-х классов дистанционное обучение продлили до конца 2020 года. Ученики 11-х классов вернулись к традиционной форме обучения 7 декабря.