У курганцев в 2020 году выросли зарплаты

Курганские медики получили наибольшую прибавку в зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксирован рост зарплат. По всем сферам средний заработок в 2020 году вырос на 5%. Информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Курганской области с января по октябрь 2020 года составила 31 885 рублей в месяц», — говорится в оперативных сведениях.

Наибольшая прибавка с начала года наблюдается у медиков. Их заработок вырос на 12% (33 141 рублей за октябрь). Больше на 8% стали зарабатывать те курганцы, кто занимается научной и технической деятельностью (30 008 рублей среднемесячный заработок). Аналогичная процентная прибавка зарплат у занятых в сфере обеспечения электроэнергии (33 620 рублей).

Зарплаты с начала года выросли на 7% в отрасли добычи полезных ископаемых (42 930 рублей). У госслужащих и военных зарплата увеличилась на 6% (38 590 рублей).

При этом единственная сфера, где наблюдается снижение зарплат — операции с недвижимостью. Сотрудники стали получать меньше на 3%, достигнув уровня — 21 722 рублей.