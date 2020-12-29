Умер модельер Пьер Карден

Известный модельер скончался на 99 году жизни
Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден. Владельцу одноименного модного дома в июле этого года исполнилось 98 лет.
«Умер французский модельер Пьер Карден», — пишет RT со ссылкой на Agence France-Presse. Причина смерти модельера не сообщается.
Неделю назад стало известно о смерти еще одного французского модельера Эмануэля Унгаро. Причина его смерти также не сообщается, однако, по информации Nation News, последние два года модельер страдал от тяжелого заболевания.
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