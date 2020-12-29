Умер модельер Пьер Карден

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Известный модельер скончался на 99 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден. Владельцу одноименного модного дома в июле этого года исполнилось 98 лет.

«Умер французский модельер Пьер Карден», — пишет RT со ссылкой на Agence France-Presse. Причина смерти модельера не сообщается.

Неделю назад стало известно о смерти еще одного французского модельера Эмануэля Унгаро. Причина его смерти также не сообщается, однако, по информации Nation News, последние два года модельер страдал от тяжелого заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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