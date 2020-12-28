Власти Тюмени определились со стоимостью платных парковок

Час платной парковки не сможет стоить более 75 рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области утвердили методику расчета тарифов за пользование платными парковками. Сведения содержатся в постановлении правительства региона. Максимальная цена за час парковки составит 75 рублей.

«Установить максимальный размер платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в размере 75 рублей в час», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. При этом изначально расчет стоимости будут вести в зависимости от заполняемости парковки.

Размер базовой платы определят так: при заполняемости 50% и ниже — 0 рублей, 50-75% — 35 рублей, 75-85% — 40 рублей, 85-99% — 45 рублей, 100% — 50 рублей. Эти суммы будут умножены на поправочный коэффициент (соотношение номинальной зарплаты в муниципальном образовании, к этому же показателю по Тюменской области в целом). Каждые три месяца стоимость можно будет пересматривать — либо увеличивать, либо уменьшать на пять рублей за час.

Ранее URA.RU писало, что Счетная палата Тюмени нашла нарушения в использовании оборудования для платных парковок. Власти закупили его, но так и не начали использовать, из-за чего бюджет недополучил деньги. Как пояснили в «Тюменьгортрансе», оборудование простаивало из-за отсутствия утвержденной методики расчета платы.