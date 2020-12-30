Как жителям ЯНАО не нарваться на штраф в новогоднюю ночь

Ямальцам разрешено собираться в местах празднования, но с соблюдением строгих мер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В дни празднования Нового года в ЯНАО сохранятся меры безопасности по коронавирусу, а полиция усилит надзор за местами скопления людей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. Как и прежде, за нарушение COVID-правил ямальцам грозит штраф до 40 тысяч рублей.

«Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. С 23:00 до 06:00 запрещены демонстрация кинофильмов, организация зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания», — напомнили в региональном оперативном штабе. Отмечается, что штраф могут получить и те, кто появится в людном месте без защитной маски. Туристам, решившим посетит Ямал в праздники, обязательно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус — не менее чем за пять дней до визита.

Силовики усилят контроль за праздничными площадками с 1 по 13 января. «В местах проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий будут дежурить ответственные должностные лица», — предупредили в пресс-службе правительства ЯНАО. Также в режим полной готовности переведут больницы и поликлиники.

Ранее URA.RU представило список мест, где ямальцам будет разрешено встретить Новый год вне дома. Развлекательную программу подготовили власти Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и других муниципалитетов. Несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий, в новогодние каникулы пройдут выставки, концерты и мастер-классы.