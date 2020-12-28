Жителям ЯНАО разрешили встретить Новый год вне дома

В новогодние праздники ямальцам устроят концерты, выставки и мастер-классы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городах ЯНАО, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий, в новогодние каникулы пройдут выставки, концерты и мастер-классы. Учреждения культуры округа подготовили более 400 праздничных мероприятий, половина из них — для детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Вечером 31 декабря в Салехарде в центре «Геолог» пройдет концерт «С Новым годом, салехардцы!», который завершится праздничным фейерверком. В Яр-Сале организуют новогоднюю агитбригаду. В Новом Уренгое откроется творческий фестиваль «Art-bombing», на котором работы выставят десятки художников и фотографов. Также там пройдут мастер-классы по изобразительному искусству и показ модной одежды от ямальских дизайнеров.

На 6 января в Ноябрьске запланирована вечеринка «ХолодОК», а 9 января городской театр поставит спектакль «Новые Зимогоры». В Салехарде перед рождеством состоится концерт камерного ансамбля. В Центре национальных культур будет можно пройти мастер-класс по росписи пряников. Обширную программу для детей подготовил окружной музей имени Шемановского, где юных ямальцев научат делать елочные игрушки и новогодние сувениры.

«В этом году все мероприятия проводятся в особых условиях с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Это дистанцирование, ограниченное количество участников при проведении мероприятий в закрытых помещениях, масочный режим», — напомнили в правительстве.

Между тем карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 15 января. Сейчас в округе запрещены массовые мероприятия и работа ресторанов в ночное время. Новогодние утренники для детей пройдут в условиях строгих ограничений.