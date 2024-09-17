Российские регионы нашли способ заставить женщин рожать

Несмотря на демографический кризис в России — такого спада рождаемости не было с 90-х годов — в ряде регионов Кавказа, Урала и Сибири наблюдается естественный прирост населения. Анализ показывает, что рождаемость здесь выросла после введения комплекса мер для поддержки женщин и молодых семей. Среди них: выплаты от региональных властей, создание рабочих мест, а также «демографическая осознанность».
Регионы-лидеры по рождаемости
Согласно отчету Росстата «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 года», естественный прирост населения зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, включая Республики Дагестан, Чечню и Ингушетию, а также в Уральском федеральном округе, в частности в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, в Республике Тыва, на Алтае и в Москве.
Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесия и Республика Северная Осетия-Алания также показали рост рождаемости.
Успех демографической политики в регионах Урала и Москвы объясняется обширными социальными программами, финансируемыми из местных бюджетов. Например, в Тюменской области выплачивается региональный материнский капитал в размере 150 000 рублей, который в первой половине 2024 года получили 2 723 семьи. Молодые семьи также получают социальные выплаты на приобретение жилья, составляющие 30-35% от его стоимости.
В ЯНАО действует аналогичная поддержка: предоставляются субсидии для покупки или строительства жилья, а многодетные семьи могут рассчитывать на чумовой капитал для обустройства традиционного жилища, общая его стоимость которого больше 500 тысяч рублей. Также здесь оказывают помощь многодетным семьям с невысоким доходом через пособия для школьников и сертификаты на покупку одежды.
Высокий уровень рождаемости на Северном Кавказе часто связывают с культурными традициями. Светлана Осипова из Северо-Кавказского института РАНХиГС отметила: «На Кавказе принято иметь большое количество детей». Однако даже здесь наблюдается снижение рождаемости, хотя она остается выше среднероссийского уровня.
Тем не менее в Дагестане предоставляются единовременные денежные выплаты семьям при рождении пятого и каждого последующего ребенка — в размере 20 тысяч рублей, десятого и каждого последующего ребенка — в размере 300 тысяч рублей, одновременно двух детей — в размере 20 тысяч рублей, одновременно трех и более детей — в размере 100 тысяч рублей. Также многодетные семьи, в которых десять и более детей, могут получить в пользование микроавтобус.
Вопреки тенденции
Есть города и муниципалитеты, которые показывают положительную динамику естественного прироста населения, даже если в целом в регионе смертность превышает рождаемость. Яркий тому пример — село Мальцево в Курганской области.
Причиной может служить как традиционный уклад жизни, так и развитие инфраструктуры и соцгарантии. Например, в прошлом году в селе была открыта крупная молочная ферма — а это постоянные рабочие места. Также для молодежи вводят дополнительные образовательные программы. В частности, в сельской школе открыт агрокласс, выпускники которого получают приоритет при зачислении в профильный вуз.
В Татарстане в шести районах и двух больших городах рождаемость значительно выше, чем по всей остальной республике. По словам министра здравоохранения республики, наиболее высокая рождаемость отмечается в Пестречинском, Арском, Балтасинском, Высокогорском, Альметьевском, Сабинском районах, в Казани и Набережных Челнах. И если в крупных городах это закономерно, то высокую рождаемость в районах можно отнести к успехам демографической политики республики. Например, создание в 2023 году центра охраны репродуктивного здоровья подростков, единовременная выплата в 100 тыс. рублей, финансовая поддержка семьям, снимающим жилье в селах, открытие клубов молодых семей в муниципалитетах.
Внутренняя миграция
В 2023 году Московская область вновь возглавила список регионов России по миграционному приросту, увеличив свое население на 80,9 тыс. человек. Москва, хотя и в меньшей степени, также остается в числе лидеров с приростом в 45,7 тыс. человек. Среди других регионов, привлекающих новых жителей, выделяются Краснодарский край (33,7 тыс.), Ленинградская область (22,2 тыс.) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (22 тыс.).
Согласно опросу сервиса HeadHunter, более половины россиян готовы сменить место жительства ради работы. Особенно склонны к переезду молодые люди в возрасте 25–34 лет: 54% из них готовы к перемене мест и частым командировкам. Наибольшую готовность к переезду проявляют специалисты в сфере строительства и жилья (61%), сервисного обслуживания (60%), а также управленцы высшего и среднего звена (76%).
По данным Росстата, численность населения увеличилась примерно в четверти российских городов с населением от 100 тысяч человек, что обусловлено внутренней миграцией. Среди таких городов выделяются Краснодар, куда за год переехали более 15 тысяч человек, Тюмень (прирост 0,73%, или 6185 человек), Сургут (2,15%, или 8550 человек) и Нижневартовск (1,37%, или 3880 человек). Краснодар привлекает мягким климатом и развитой инфраструктурой, Тюмень, Сургут и Нижневартовск привлекают людей высокими зарплатами и социальными гарантиями.
Экономические факторы оказывают значительное влияние на внутреннюю миграцию
Разница в уровне развития российских регионов велика: одни города предлагают больше рабочих мест и более высокие зарплаты, особенно в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, IT и строительство. Это делает их привлекательными для трудоспособного населения из менее развитых областей.
Города с развитой инфраструктурой и качественными медицинскими и образовательными учреждениями, такие как Москва и Санкт-Петербург, продолжают привлекать новых жителей.
Тем не менее миграционный приток компенсировал лишь 50% естественной убыли населения. По итогам 2023 года миграционный прирост составил более 250 тыс. человек, однако его распределение по регионам было неоднородным. Миграционная убыль наблюдалась в 42 из 85 субъектов РФ.
Тем временем, Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос включения суммарного коэффициента рождаемости в качестве одного из KPI для глав регионов. Кроме того, правительство вместе с профильными комиссиями Госсовета должно рассмотреть при участии региональных властей вопросы включения в нацпроект «Семья» мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципалитетах и развитию системы предоставления социальных услуг по присмотру и уходу за детьми (в том числе услуг нянь, прошедших специальную профессиональную подготовку).
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