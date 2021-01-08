ВОЗ подтвердила, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее обычного Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 января, — 399-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 315-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 897 658, достигнув отметки в 89 313 729. Выздороветь из них удалось 62 829 032 пациентам (+431 504 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 920 932 человек (+16 001).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 22 440 591 американцев. Следом идут Индия (10 432 525) и Бразилия (8 015 920). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 355 794.

Вакцина и лекарство

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что в мире обозначилась «явная проблема» — страны с низким и средним уровнем дохода не могут получить доступ к вакцинам от COVID-19. Богатые страны зарезервировали за собой большую часть поставок. На данный момент вакцина — это единственный препарат, который эффективно борется с вирусом, отмечают вирусологи.

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), планирует ежемесячно производить в южноамериканской республике 8 млн доз российской вакцины. Власти Боливии рассчитывают получить первую партию из 6 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» в конце января.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса в 84 регионах страны, полностью излечились 21 677 человек. Жертвами вируса стали 454 человека. Больше всего заболевших в Москве. Там зафиксировано 5 027 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 3 017 заболевшими. На третьем — Московская область, где выявили 1 226 инфицированных.

Сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Это связано с появлением коллективного иммунитета у россиян. Однако говорить о том, сохранится ли эта тенденция, пока рано, так как количество антител у переболевших людей постепенно исчезает. По словам врачей, вирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. К весне заболеваемость в стране станет минимальной, а уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо верно идет на спад. Однако COVID-19 в будущем может стать хроническим заболеванием, но пока говорить об этом рано. Долговременные последствия инфекции— это индивидуальная реакция.

Коронавирус в мире

ВОЗ подтвердила, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее обычного. Однако на данный момент нет никаких свидетельств того, что этот вид является более опасным для организма. Но в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии в Лондоне уже объявлена чрезвычайная ситуация. С этой недели в Англии ввели третий по счету национальный локдаун. Карантин также действует и в Шотландии.

Вирусологи рассказали, что чаще новым «британским» штаммом коронавируса заражаются дети, так как более часто и тесно контактируют с окружающими, в том числе с заболевшими. Группами риска можно считать детей до года и старше 15 лет, а также имеющих некоторые проблемы со здоровьем.

В США предположили, что в стране мог развиться еще один штамм коронавируса, который распространяется наравне с британским. Новый вид инфекции может быть заразнее обычного на 50%. Кроме того, ученые из Национального института здравоохранения назвали способ распознать затяжной коронавирус. Диагноз можно ставить, если симптомы заболевания сохраняются более 12 недель.