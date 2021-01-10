В полицейском участке Тобольска умер задержанный

По данным источника, задержанный житель Тобольска скончался в полицейском участке в ночь с 8 на 9 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В комнате для задержанных за административные правонарушения тобольского отдела УМВД 9 января скончался мужчина. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных структурах.

«Погибшего и его брата доставили в полицию накануне, 8 января. Одного из мужчин почти сразу отпустили, а второго по какой-то причине оставили в отделе. Его поместили в КАС, это комната для административных задержанных. В ночь на 9 января сотрудники обнаружили, что он скончался», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В одном из тобольских пабликов соцсети «ВКонтакте» также появилась информация об этом происшествии. «В комнате административно задержанных МВД Тобольска в ночь с 8 на 9 января умер человек (разрыв сердца). Сообщается, что вечером 8 января отряд ППС доставил человека в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле), был задержан за нарушение общественного порядка», — указал автор публикации.

В комментариях к записи знакомая погибшего пояснила, что мужчина не мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. «Это сосед моей бабушки, она его каждый день видела и разговаривала с ним. Он закодирован был, вшил себе ампулу, 2 месяца не пил. Пошел с приятелем за компанию в магазин и там их задержали, потому что приятель был пьян. Там его избили, у него эта ампула лопнула, и из-за этого он умер», — заявила жительница Тобольска Наталья Иванова. В УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональное управление Следственного комитета.