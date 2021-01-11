11 января 2021

Старейшая компания ЯНАО задолжала миллионы рублей сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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С «Арктикнефтегазстрой» взыскали шесть млн рублей. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одна из старейших компаний Ямала «Арктикнефтегазстрой» (АНГС) задолжала миллионы своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Надымской прокуратурой установлено, что АО «Арктикнефтегазстрой» за октябрь 2020 года не выплатила 145 работникам заработную плату. Размер невыплаченной суммы превысил шесть млн рублей. Суд удовлетворил иск работников и взыскал с компании задолженности по заработной плате. «После вмешательства городской прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

Дела в АО «Арктикнефтегазстрой» обстоят не лучшим образом. Компания находится на завершающей стадии банкротства. «Наше акционерное общество признано банкротом. По этой причине у нас нет денег, и мы ведем торги. Как только появляются средства, мы выплачиваем заработную плату сотрудникам», — прокомментировала URA.RU юрист «Арктикнефтегазстрой» Татьяна Алексеева.

Ранее URA.RU сообщало, что «Арктикнефтегазстрой» грозит закрытие. Компания несет серьезные убытки, но по-прежнему имеет статус действующей организации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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