12 января 2021
11 января 2021

В Тюмени произошел резкий рост зараженных коронавирусом за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, пешеходы, зима, прохожие, люди в масках, снег в городе, женщина с сумками, пенсионеры
Тюменские власти готовятся к продлению карантинных мер Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за сутки резко выросла статистика по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Кроме того, со вчерашнего дня на пять человек пополнился список погибших.

«Тюменская область — 165 [заболевших за последние сутки]», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Подобного количества инфицированных за сутки в регионе не было с 25 декабря.

Накануне количество заболевших составляло 155 человек. Ощутимо увеличилось и количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом — за последние сутки ушли из жизни пять человек.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти готовятся к продлению карантинных мер в рамках режима повышенной готовности. По данным инсайдеров агентства, ограничения не снимут как минимум до февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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