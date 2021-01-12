В Тюмени произошел резкий рост зараженных коронавирусом за сутки

В Тюменской области за сутки резко выросла статистика по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Кроме того, со вчерашнего дня на пять человек пополнился список погибших.
«Тюменская область — 165 [заболевших за последние сутки]», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Подобного количества инфицированных за сутки в регионе не было с 25 декабря.
Накануне количество заболевших составляло 155 человек. Ощутимо увеличилось и количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом — за последние сутки ушли из жизни пять человек.
Ранее URA.RU писало, что тюменские власти готовятся к продлению карантинных мер в рамках режима повышенной готовности. По данным инсайдеров агентства, ограничения не снимут как минимум до февраля.
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