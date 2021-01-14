14 января 2021
13 января 2021

Тюменцы месяцами не могут попасть на операции из-за карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени с октября 2020 года приостановлена профилактическая и плановая медицинская помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за карантина жители Тюменской области месяцами не могут попасть на плановые медицинские операции. Об этом URA.RU рассказали сами тюменцы. Своим недовольством по этому поводу они также делятся в социальных сетях.

«В ноябре прошлого года у меня пропало обоняние. Медобследование показало, что у меня полипы. Встал в очередь на операцию по квоте, ее должны были сделать в декабре прошлого года, но из-за пандемии так и не сделали, и когда сделают — непонятно. Даже если в ближайшее время отменят ограничения по оказанию плановой медицинской помощи, я получу ее, как минимум, через полгода. Потому что в этой очереди передо мной много людей, которым операции должны были сделать еще раньше», — пояснил агентству один из тюменцев на условиях анонимности.

В одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» жители города сообщают о том, что также вынуждены ждать отмены ограничений, чтобы сделать операцию. «Вот вы продлеваете [режим повышенной готовности], а как быть людям, у которых должна была быть операция еще в октябре? Врачи не принимают. Говорят, карантин. Время идет, а здоровье не улучшается. А если что-то произойдет, и кого тогда винить?», — написала в своей публикации Нина Дергачева.

Днем ранее тюменские власти продлили режим повышенной готовности в регионе до 28 февраля. В региональный оперативный штаб направлен запрос. Как писало URA.RU, в Тюмени из-за коронавируса отменили плановые приемы и операции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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