В России появится цифровой рубль Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Цены на нефть резко упали из-за опасений за спрос на топливо, который может снизиться из-за новых карантинных ограничений. Стоимость мартовских фьючерсов североморской нефти Brent упала до 55 долларов за баррель (-2,51%), а цена февральских фьючерсов на американский сорт WTI — до 52,07 доллара за баррель (-2,85). Доллар вырос на 43 копейки и стоит 73,6 рубля, а евро упал к рублю на 14 копеек и торгуется по 88,92 рубля.

Ситуация в России

Минтруд РФ предложил повысить ежемесячные выплаты на размер инфляции (4,9%) ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы. Также выплаты увеличатся для инвалидов, беременных, военнослужащих и тех, кто пострадал от радиации.

Российские пенсионеры, которые до 2019 года получали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году начали получать больше 30 тысяч рублей, рассказал руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис. Он объяснил, что размер выплат зависит от заработанных за всю жизнь индивидуальных пенсионных коэффициентов, в частности, от размера зарплаты и опыта работы.

В России наблюдаются признаки ускорения инфляции, предупредила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, нетрадиционная денежно-кредитная политика авантюрна для России. Также глава регулятора уточнила, что в стране появится цифровой рубль.

В России предложили запретить госбанкам владеть кредитными организациями. Законопроект ограничивает возможности государства покупать акции или доли в финансовых компаниях. Это обеспечит условия для развития конкуренции в финансовом секторе и поддержит частные банки.

Ситуация в мире

В США предложили приостановить санкции против «Северного потока — 2». С такой инициативой выступил советник избранного президента США Джозефа Байдена по внешней политике Николас Бернс. При этом он настаивает на том, что европейские страны должны остановить строительство российского стратегического проекта.

Избранный президент США Джо Байден решил выплатить американцам по 1400 долларов в рамках поддержки в пандемию коронавируса. Ранее правительство США уже выплатило 600 долларов каждому налогоплательщику.

Мнения и прогнозы экспертов

Американский доллар будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30-40 лет, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, несмотря на то, что экономика Китая уже стала крупнейшей в мире и производит больше товаров, юань не станет мировой резервной валютой.

Правительство РФ допустило грубую ошибку, не введя углеродный налог. В результате российский бизнес будет оплачивать экспортными пошлинами европейским странам ущерб, нанесенный климату. Об этом предупредил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Для России, по его словам, это может означать ущерб в десятки миллиардов евро.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство РФ обеспечить население работой и повысить гражданам зарплату, чтобы «все были миллионерами». Он отметил, что пока в России много людей получают зарплаты меньше 20 тысяч рублей.