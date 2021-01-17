Метель отрезала район ЯНАО от внешнего мира

Из-за снегопада и метели видимость на дороге резко снизилась Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Движение для всех видов транспортных средств по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп закрыто. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, решение было принято из-за снегопада, метели и ухудшения видимости.

«С 10.00 часов 17 января (прекращено — ред.) движение по автодороге Коротчаево — Красноселькуп, в том числе зимник, для всех видов транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства. Согласно данным интерактивной карты зимних автодорог ЯНАО, на сегодняшний день дорога остается закрытой.

Кроме того с ограничениями работает дорога из Салемала в Панаевск через Аксарку. Участок от Панаевска до Яр-Сале и далее в Сюнай-Сале пока не принят в эксплуатацию.

В прошлом году зимник до Яр-Сале так и не удалось открыть из-за аномально теплой для Ямала зимы. Из-за этого водители рисковали и выезжали на опасную трассу — спасателям приходилось несколько раз вытаскивать застрявшие во льду автомобили.

Большая часть зимника на Яр-Сале проходит по льду рек. Открытие последнего участка запланировано на конец января.

Между тем, по данным сервиса «Яндекс.Погода», снежная погода в районе Красноселькупа продержится еще два дня. Уже в среду существенно похолодает и установится ясная морозная погода от -39 до -45 градусов С.