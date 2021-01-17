17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В ЯНАО появятся пункты массовой вакцинации от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковид. Челябинск, укол, прививка, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, covid, ковид
Сделать прививку можно будет не только в поликлиниках, но и в выездных зонах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Дмитрий Артюхов поручил организовать в округе пункты массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает правительство ЯНАО.

«Поручаю департаменту здравоохранения организовать удобные пункты вакцинации. Это должны быть не только поликлиники, но и выездные зоны, куда удобно прийти каждому», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что нужно также рассмотреть возможность выезжать на крупные предприятия.

В письме ведомства сказано, что сейчас ожидается доставка в округ крупной партии второго российского препарата «Гам-Ковид-Вак», которым будет проводиться массовая вакцинация. Первый препарат «Спутник V» не могли принять четыре района ЯНАО из-за проблем с транспортировкой. Процедура будет бесплатной и добровольной.

Ранее URA.RU сообщало, что врачей ЯНАО пугают увольнением. Тем сотрудникам, которые не поставят вакцину от коронавируса, грозит отстранение от работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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