В ЯНАО появятся пункты массовой вакцинации от коронавируса

Сделать прививку можно будет не только в поликлиниках, но и в выездных зонах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Дмитрий Артюхов поручил организовать в округе пункты массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает правительство ЯНАО.

«Поручаю департаменту здравоохранения организовать удобные пункты вакцинации. Это должны быть не только поликлиники, но и выездные зоны, куда удобно прийти каждому», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что нужно также рассмотреть возможность выезжать на крупные предприятия.

В письме ведомства сказано, что сейчас ожидается доставка в округ крупной партии второго российского препарата «Гам-Ковид-Вак», которым будет проводиться массовая вакцинация. Первый препарат «Спутник V» не могли принять четыре района ЯНАО из-за проблем с транспортировкой. Процедура будет бесплатной и добровольной.

Ранее URA.RU сообщало, что врачей ЯНАО пугают увольнением. Тем сотрудникам, которые не поставят вакцину от коронавируса, грозит отстранение от работы.