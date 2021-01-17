В ЯНАО появятся пункты массовой вакцинации от коронавируса

Губернатор Дмитрий Артюхов поручил организовать в округе пункты массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает правительство ЯНАО.
«Поручаю департаменту здравоохранения организовать удобные пункты вакцинации. Это должны быть не только поликлиники, но и выездные зоны, куда удобно прийти каждому», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что нужно также рассмотреть возможность выезжать на крупные предприятия.
В письме ведомства сказано, что сейчас ожидается доставка в округ крупной партии второго российского препарата «Гам-Ковид-Вак», которым будет проводиться массовая вакцинация. Первый препарат «Спутник V» не могли принять четыре района ЯНАО из-за проблем с транспортировкой. Процедура будет бесплатной и добровольной.
Ранее URA.RU сообщало, что врачей ЯНАО пугают увольнением. Тем сотрудникам, которые не поставят вакцину от коронавируса, грозит отстранение от работы.
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