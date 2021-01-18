Депздрав ЯНАО раскрыл самые распространенные заболевания региона

Чаще всего на диспансеризациях находили болезни эндокринной системы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У четверти жителей ЯНАО, проходивших диспансеризацию в 2020 году не было обнаружено никаких патологий здоровья. По информации окружного департамента здравоохранения, наиболее часто на обследованиях у ямальцев обнаруживались болезни эндокринной системы, в том числе сахарный диабет.

«В числе самых распространенных — болезни эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет. На втором месте — болезни сердечно-сосудистой системы, на третьем — органов пищеварения», — говорится в опубликованном сообщении ведомства. Из 34 тысяч обследованных около 20% имеют факторы риска развития заболеваний, еще 56% имеют хронические неинфекционные заболевания.

В ходе осмотров также выявлено порядка 500 случаев онкопатологии. Высокий суммарный риск сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность развития инфарктов, инсультов, гипертонии или ишемической болезни сердца имеют около 15% ямальцев, прошедших первый этап диспансеризации.

Врачи отметили в качестве самого распространенного фактора риска нерациональное питание ямальцев — оно характерно для 23% обследованных. У 18% — низкая физическая активность, у 17% — избыточная масса тела или ожирение. 8% признались, что курят.

По словам главврача Ямальского центра медицинской профилактики Сергея Токарева, на работе в 2020 году сильно сказалась пандемия коронавируса: чтобы не допустить распространения инфекции, диспансеризацию пришлось прервать почти на восемь месяцев. «Пока идет относительный спад заболеваемости COVID-19, я призываю всех пройти профилактическое обследование», — сообщил специалист.