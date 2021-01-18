Ученые сообщили об угрозе экосистеме ЯНАО

Опасный сорняк ранее никогда не рос в тундровой зоне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Последствиями колебания климата стало появление в арктической зоне ЯНАО ранее не произраставших здесь растений, в том числе таких, которые могут уничтожить местные экосистемы и традиционное хозяйство. По сообщению Научного центра изучения Арктики (НЦИА), ареал произрастания опасного растения «борщевик Сосновского» уже достиг районов Сеяхи и Мыса Каменного.

«На Ямал были занесены семена опасного растения борщевик Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера», — говорится в опубликованном сообщении НЦИА. По словам заведующего сектором охраны окружающей среды, кандидата географических наук Романа Колесникова, если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные для Ямал виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики.

Обнаружить произошедшие изменения специалисты НЦИА смогли при проведении экологического мониторинга в разных районах округа. В Год науки и технологий, которым стал 2021 год, ученые Ямала планируют реализовать в регионе новые проекты в сфере экологии.

Ранее сообщалось, что борщевики, представляющие опасность даже в традиционных районах произрастания, вызывающие дерматиты, аллергические реакции, воспаления, рак и врожденные уродства, стали для России настоящим бедствием. Сорняк, который пытались окультурить в середине ХХ века, в настоящее время завоевал миллионы гектаров, власти вынуждены были вводить штрафы за его произрастание на частной территории.