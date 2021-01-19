Очереди в тюменских больницах не предполагают соблюдения социальной дистанции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Ишиме (Тюменская область) в поликлинике №2 не соблюдают нормы социальной дистанции. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав в подтверждение видео.

«19.01.2021 года. Вот так проходит медкомиссия в поликлинике №2. Прием к психиатру, наркологу. Никакой дистанции не соблюдается», — такой пост появился в группе «Ишим пере Подслушано» соцсети «Вконтакте». На ролике видно, что в узком коридоре поликлиники собрались десятки человек. Соблюсти полутораметровую дистанцию физически невозможно.

В комментариях к видео ишимцы рассказали, почему образовалось такое скопление людей. «Департамент здравоохранения, обратите внимание. Кабинет работает два часа, приняли 10 человек, дверь на замок и пошли. А люди часами сидят и не могут пройти медкомиссию», — отметил Виктор Викторов.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области URA.RU пояснили, что в связи с отсутствием основного работника — врача психиатра-нарколога, в поликлинику был привлечен доктор из другого медучреждения. «На время его приема было приглашено четыре организации, по десять человек от каждой. Но большинство пациентов пришли не по времени, и большим количеством. Руководством принято решение, что с 21 января будут формироваться предварительные пофамильные списки. Пропуск в поликлинику будет в соответствии с заявками учреждений и предприятий», — прокомментировали в депздраве.

Агентство также обратилось в оперативный штаб с просьбой пояснить, проходят ли проверки соблюдения режима в медицинских организациях региона. На момент публикации ответ не поступил.