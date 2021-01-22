Штаб Навального в ЯНАО подвела технологичность

В ЯНАО никто не вышел митинговать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В ЯНАО отсутствие активности соратников блогера Алексея Навального связано с сильными морозами, маленьким числом оппозиционеров в регионе, а также хорошим уровнем жизни в округе. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали политологи.

«Важно отметить, что организаторы протестов, судя по каналам агитации, сконцентрировались на школьной детской аудитории, младших студентах. А Ямал — семейный благополучный регион, в округе на высоком уровне организована молодежная и семейная политика, нет больших вузов. Поэтому на севере не было изначально даже самого малого ядра для подобной активности», — рассказал агентству URA.RU политолог Кирилл Истомин.

Еще одна очевидная, но не самая главная причина— аномальные холода в округе, — столбик термометра в некоторых частях региона опустился до отметки в -50 градусов. В такую погоду уже опасно выходить из дома на длительное время.

Политолог Евгений Забродин в разговоре с URA.RU отметил, что жители ЯНАО не интересны сторонникам Навального. «Алексей Навальный — это проект технологический. Для Москвы жители ЯНАО не интересы — у нас очень консервативное население, уровень жизни хороший, нет раздражающих факторов. У нас нет людей готовых раскачивать ситуацию. Еще немаловажно, когда настраивался в Москве таргет, ЯНАО просто не попал в него. Наши соцсети живут другой повесткой, а не проблемами, касающимися Навального. У нас нет точек кипения». На момент выхода материала в штабе Навального в ЯНАО на звонки корреспондента никто не ответил.

Алексей Навальный задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно условный срок на реальный заменяют порядка 15 000 граждан России.