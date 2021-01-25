Курганская больница поменяла режим работы из-за коронавируса

В больнице Кургана больных ОРВИ и COVID-19 будут принимать до 22:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане в отделении поликлиники № 2 больных ОРВИ и коронавирусом будут принимать до 22:00. Об этом 26 января сообщил областной депздрав. Изменение графика в ведомстве объяснили снижением потока пациентов больных коронавирусом.

По словам представителей ведомства, с 1 февраля изменится график работы кабинетов отделения курганской поликлиники №2, расположенной по адресу ул. Советская 179/1. «Кабинеты первичного приема пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 и кабинет рентгенологического обследования работают до 22:00», — объяснили в депздраве.

Сотрудники депздрава ответили URA.RU, что графики работы медучреждений региона были изменены в период подъема заболеваемости коронавирусом. «В настоящее время в курганской поликлинике № 2, в связи со снижением потока пациентов в вечернее время, было принято решение сократить продолжительность рабочего дня до 22:00», — добавили в ведомстве.

Осенью в Курганской области начали ежедневно, в круглосуточном режиме, работать лаборатории, в которых проводят исследования на COVID-19. Что помочь со сложной коронавирусной обстановкой в регион приезжали военные медики и врачи из других областей.