25 января 2021
24 января 2021

Курганская больница поменяла режим работы из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , снег, приемное отделение, скорая помощь, машина скорой помощи, медицина, Областная больница курган
В больнице Кургана больных ОРВИ и COVID-19 будут принимать до 22:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане в отделении поликлиники № 2 больных ОРВИ и коронавирусом будут принимать до 22:00. Об этом 26 января сообщил областной депздрав. Изменение графика в ведомстве объяснили снижением потока пациентов больных коронавирусом.

По словам представителей ведомства, с 1 февраля изменится график работы кабинетов отделения курганской поликлиники №2, расположенной по адресу ул. Советская 179/1. «Кабинеты первичного приема пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 и кабинет рентгенологического обследования работают до 22:00», — объяснили в депздраве.

Сотрудники депздрава ответили URA.RU, что графики работы медучреждений региона были изменены в период подъема заболеваемости коронавирусом. «В настоящее время в курганской поликлинике № 2, в связи со снижением потока пациентов в вечернее время, было принято решение сократить продолжительность рабочего дня до 22:00», — добавили в ведомстве.

Осенью в Курганской области начали ежедневно, в круглосуточном режиме, работать лаборатории, в которых проводят исследования на COVID-19. Что помочь со сложной коронавирусной обстановкой в регион приезжали военные медики и врачи из других областей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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