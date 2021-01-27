Лариса Кокорина провела видеоэкскурсию по курганской БСМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональные власти отчитались о капитальном ремонте Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) при помощи видеоролика. Кадры из обновленного медучреждения опубликованы в группе правительства области в соцсети «ВКонтакте». Деньги на ремонт БСМП выделили после приезда в Курган премьер-министра РФ Михаила Мишустина феврале 2020 года.

Видеоэкскурсию по БСМП провела замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина. По ее словам, в 2020 году проведен капремонт в оперблоке больницы, двух хирургических отделениях, отделении эндоскопической помощи, отделении анестезиологии и реанимации и других помещениях. Также отремонтированы крыши во всех трех зданиях БСМП, реконструирован пандус, закуплено новое оборудование.

«Еще необходимо выполнить ремонт трех отделений. В планах на 2021 год — активно работать по завершению ремонта больницы скорой медицинской помощи», — добавила Кокорина.

Средства на ремонт больницы — 200 млн рублей — были выделены после визита в медучреждение Мишустина. Глава российского правительства отметил плачевное состояние БСМП. «Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать», — заявил Мишустин после посещения медучреждения. За последний год в БСМП сменились четыре руководителя. Пятым стала Вероника Евдокимова, ранее она работала в Юргамышской ЦРБ.