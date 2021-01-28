В ЯНАО в разы взлетели цены на такси

В небольших городах Ямала такси стало стоить, как в мегаполисах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО в социальных сетях массово жалуются на резкий рост цен на такси, который, по их мнению, для небольших городов является неприемлемый. Ямальцы отмечают, что в морозы цены взлетают в два раза.

«У людей не так стремительно ЗП в верх ползут, как ценники у таксистов», — комментирует в социальной сети «ВКонтакте» ноябрянка Анна Ляхова. Ямальцам предлагают не ездить по таким ценам: «Да не надо просто ездить по 150-200. Чуть подождать, всегда находится за нормальную сумму водитель», — пишет Павел Ирошников в группе «Типичный Ноябрьск».

Мнения пользователей разделились. Одни считают, что таксисты договариваются: «У них есть какой-то чат, что если ты в мороз берёшь за 100р, то ты портишь нам [таксистам] репутацию», — поделилась Екатерина Котова. Другие заступается за таксистов: «Человек рискует не только машиной,но и не спит, чтобы ее согреть, поэтому думаю это ещё скромная цена 200», — пишет Елена Каленяк.

Люди отмечают то, что цены не равны качеству и что большая часть таксопарка составляют «телеги с болтами»: «Когда за тобой приезжает машина, которая вся брякает, то какие 150-200 или 400. Я согласен платить за комфорт, но за то, что у нас в данный момент на дорогах это 100 рублей красная цена», — высказался Артем Баргамон.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства не могут прокомментировать рост цен на такси. «Департамент вряд ли поможет. Это абсолютно вопрос бизнеса», — ответили в пресс-службе правительства ЯНАО. Крупному агрегатору «Яндекс.Такси» агентство направило запрос, но на момент публикации ответ не поступил.

Ямальцы не единственные жалуются на повышение цен. В ХМАО таксисты тоже взвинтили цены. Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков считает, что повышение цен — это независящая от таксистов мера, что цены регулирует монопольное приложение Яндекс.