В России снижается число смертей от коронавируса

В России стабильно снижается число новых заболевших и число смертей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 18 359 случаев заражения коронавирусом. Это на 673 меньше, чем в предыдущий день. Число умерших от COVID-19, уменьшавшееся четверо суток подряд, продолжило падать: 31 января оно составило 485 (512 человек днем ранее). Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 18 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщение оперштаба по коронавирусу. При этом за сутки выздоровело 20 040 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.

Больше всего новых зараженных в Москве (+2 284). На втором месте Санкт-Петербург (+2 160). Третье место — у Московской области (+1 082). В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 352. В Пермском крае — 286 заболевших. В Челябинской области подтвердился 279 случаев, а в ХМАО — 182. В Тюменской области заболели 141 житель. В Курганской области выявили 94 инфицированных. Меньше всего заболевших в ЯНАО — 63.

Ранее иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса. Разница наблюдается в температуре — во время гриппа она может доходить до 39 градусов и держаться шесть дней, а при коронавирусе может быть от 10 до 12 дней, сообщает агентство Nation News. Также при коронавируса интоксикация организма сильнее, а горло не поражается, дополняет телеканал 360.