31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Тюменцы попросили губернатора Моора помочь с жильем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, комната, ковер, общежитие, бедность, коммуналка
Тюменцы попросили губернатора Тюменской области Александра Моора помочь им с общежитием Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Тюменцы, проживающие в общежитии колледжа транспортных технологий и сервиса по адресу ул. Станционная, 26А, пожаловались губернатору региона Александру Моору на то, что их хотят оттуда выселить. Соответствующий видеоролик был размещен на youtube-канале «Диванные войска».

«Мы проживаем здесь более 25 — 30 лет, а „железная дорога“ нас просто кинула. Основное идет, что мы не работаем в колледже и не поддерживаем с ними никакие трудовые отношения. Из-за этого нас выселяют. У нас нет постоянной прописки, потому что регистрацию нам оформляли на время действия трудовых договоров. Губернатор Моор, обратите на нас внимание. Мы остаемся на улице!», — заявили жильцы общежития.

Такую схему, когда временную регистрацию работодатель оформляет только после заключения трудового договора, тюменцы назвали шантажом. В приемной колледжа транспортных технологий и сервиса на звонки редакции никто не ответил. Туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональный оперативный штаб.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени попытались отобрать жилье у семьи из трех человек, но суд не позволил этого сделать. Вместо выселения тюменцы получили право на законное владение помещением в общежитии, где они прожили более 30 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...