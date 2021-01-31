Тюменцы попросили губернатора Моора помочь с жильем

Тюменцы попросили губернатора Тюменской области Александра Моора помочь им с общежитием Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Тюменцы, проживающие в общежитии колледжа транспортных технологий и сервиса по адресу ул. Станционная, 26А, пожаловались губернатору региона Александру Моору на то, что их хотят оттуда выселить. Соответствующий видеоролик был размещен на youtube-канале «Диванные войска».

«Мы проживаем здесь более 25 — 30 лет, а „железная дорога“ нас просто кинула. Основное идет, что мы не работаем в колледже и не поддерживаем с ними никакие трудовые отношения. Из-за этого нас выселяют. У нас нет постоянной прописки, потому что регистрацию нам оформляли на время действия трудовых договоров. Губернатор Моор, обратите на нас внимание. Мы остаемся на улице!», — заявили жильцы общежития.

Такую схему, когда временную регистрацию работодатель оформляет только после заключения трудового договора, тюменцы назвали шантажом. В приемной колледжа транспортных технологий и сервиса на звонки редакции никто не ответил. Туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональный оперативный штаб.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени попытались отобрать жилье у семьи из трех человек, но суд не позволил этого сделать. Вместо выселения тюменцы получили право на законное владение помещением в общежитии, где они прожили более 30 лет.