В ЯНАО изменился тренд по смертности от коронавируса

С начала пандемии на Ямале умерли 379 человек с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО замедляются темпы смертности пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки скончался один инфицированный ямалец, сообщил окружной оперативный штаб. По последним данным, Ямал выбыл из первой десятки российских регионов по коэффициенту летальных исходов.

«В Салехард умер 73-летний мужчина», — говорится в сводке оперштаба. С начала пандемии в ЯНАО скончались 379 человек с коронавирусом. Темпы смертности в округе сейчас составляют 70,4 случая на 100 тысяч населения. Это 11 результат в России. Еще полтора месяца назад Ямал входил в первую пятерку регионов по этому показателю.

Также за сутки коронавирусом заразились 65 жителей округа. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где зафиксировали 17 случаев. Еще 12 человек заболели в Пуровском районе. В Салехарде вирус диагностировали у семи горожан, в Ноябрьске — у трех. Всего в ЯНАО подтверждено 35 680 случаев коронавируса, вылечились 31 868 пациентов.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.