Мошенники вымогают деньги за то, чтобы не сообщать в ГИБДД о нарушениях правил парковки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени автомобилисты, нарушающие правила парковки, получают записки с угрозами. Об этом URA.RU рассказали сами водители. Неизвестные вымогают деньги, грозя отправить фото нарушений в ГИБДД.

«Я на десять минут забежал к знакомому, машину припарковал у подъезда. Когда вышел, увидел эту записку. Мол, если не переведете 400 рублей, то отправим фото в ГАИ, и штраф обойдется в разы дороже», — рассказал URA.RU один из водителей. Платить вымогателям он не стал. Об аналогичных случаях сообщили еще несколько автомобилистов.

В записках были указаны номера телефонов, по которым нужно было делать перевод. Ни по одному из них на звонки журналиста URA.RU не ответили — их обслуживание приостановлено. По данным из открытых источников, эти телефоны помечены как номера мошенников.

В ГИБДД по Тюменской области агентству пояснили, что возбудить дело о нарушении по факту поступления снимков можно, но есть нюансы. «Простого письма с фотографиями недостаточно. В заявлении также должны быть персональные данные того, кто сообщает о нарушении. Сделать это анонимно нельзя. Если факт нарушения подтвердится, то инспекторы вызывают заявителя, опрашивают его. Сомнительно, что люди, пытающиеся вымогать деньги, согласятся прийти в правоохранительные органы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Подобные записки водители Тюмени находят после того, как неправильно припаркуются Фото: читатель URA.RU