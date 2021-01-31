Медики скорой помощи в Кургане заявили о сокращении зарплаты

Курганские медики предрекли сокращение бригад скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники больницы скорой помощи в Кургане сообщили о сокращении зарплат и о вероятном уменьшении числа медицинских бригад. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте».

«Новый главврач Курганской БСМП собирается убирать все стимулирующие выплаты, которые выплачивали многие годы. Подвел санитаров под условия, при которых они были вынуждены уволиться (перевел их на 0.25 ставки). Большинство из них — это студенты медики, которые в будущем пришли бы работать на скорую помощь», — опубликовано в группе «Типичный Курган».

Также в информации указано, что многие работающие медики будут увольняться. При этом штат укомплектован менее чем на 50%. «Те, кто останется будут работать только вдвоем. Отсюда следует уменьшение выездных бригад, задержки по времени приезда к вызову увеличатся в разы», — указано в информации.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU прокомментировали, что с 1 января 2021 года штатная численность работников Курганской БСМП была приведена в соответствие с приказом Минздрава России. Были сокращены некоторые вакантные ставки, но ни одного медицинского работника сокращено не было.

«Начисление заработной платы работникам БСМП производится в полном объеме, в соответствии с постановления правительства Курганской области. Все переработки и стимулирующие выплаты также оплачиваются в полном объеме на основании подтверждающих документов. Ежедневно на линии работает 35 бригад скорой помощи. Их количество не уменьшится», — отметили в депздраве.

При этом департамент проведет проверку фактов, указанных в посте. По результатам проверки будет проведена встреча с коллективом больницы.