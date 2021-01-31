Мэрия лишила ямальцев парковок, потому что не может убрать снег

В спальных района Губкинского с 16 февраля будут действовать знаки, запрещающие парковаться с 8.00 до 17.30 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Губкинского (ЯНАО) установила в спальных районах знаки, запрещающие парковаться с 8:00 до 17:30. Ямальцы жалуются в социальных сетях, что не могут припарковать автомобили рядом с домами, поскольку не хватает свободных мест из-за установленных знаков.

«28 января, возле 42 дома 9 микрорайона вечером появился знак, запрещающий парковать машины с 08:00 до 17:30 с обратной стороны нашего дома. Сегодня в безуспешных попытках дозвониться до ГИБДД и получить комментарии по поводу установки знака выяснить ничего не удалось. Скажите куда мы должны на это время девать свои машины, причём каждый день?» — сообщает Анжела Караулова во «ВКонтакте».

На публикацию женщины отозвались другие жители города, которые тоже жаловались на установку знаков в своем районе. «Вы не одиноки! 9 мкр 32-33д., 1 мкр 12-13д. Та же история! С появлением этих знаков парковок больше не стало», — комментирует Ирина Ильина.

Ямальцы утверждают, что оповещения об установки они не получали. «Мне не понятно почему это сделано ночью и скрытно, хотя по закону всех жильцов должны оповестить минимум за 20 дней, до установки такого знака, тем более, что все прекрасно знают, что во дворе очень мало места для парковки», — добавила Анастасия Рябчунова.

На звонки агентства в мэрии не отвечают, но комментарий на эту тему в социальных сетях добавили: «Данная мера — вынужденная, решение принято в целях недопущения аварийных ситуаций на узких участках проезда в микрорайонах 1, 9, и 15, а также по причине невозможности полноценной очистки проезжей части от снега и наледи», — объясняет жителям пресс-служба администрации. Мэрия сообщает, что действие установленных дорожных знаков начнется с 16 февраля.

По Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» об установки новых дорожных знаков граждан обязаны проинформировать за 20 дней до проведения работ. Информация может быть размещена на официальном сайте федерального органа и должна пояснять о причинах принятия такого решения.