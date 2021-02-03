Лесная зона в районе Рябково относится к городским лесам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют застроить часть лесной зоны в районе Рябково. Ранее местные власти заявляли, что на этой территории запрещено создавать даже парк. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил бывший депутат облдумы Кургана Сергей Сыренков.

«Оказывается земля на окраине лесной зоны уже прошла кадастровый учет и планируется для застройки и ведения подсобного хозяйства. Так что через несколько лет в лес невозможно будет заехать, т. к. здесь построят коттеджи», — написал Сыренков. Он вспомнил, что до этого коттеджами были застроены территории возле нескольких курганских лыжных баз.

Ранее Сыренков предложил превратить часть леса в районе Рябково парк. «Придание статуса парка лесной зоне в мкр. Рябково не представляется возможным, так как указанная территория относится к городским лесам города Кургана», — ответил ему в конце прошлого года глава Кургана Андрей Потапов. Копия ответа находится в распоряжении редакции.

В статье 116 Лесного кодекса РФ указано, что в городских лесах, в том числе, запрещено строить и эксплуатировать объекты капитального строительства, кроме гидротехнических сооружений. К объектам капитального строительства относятся и здания.

Вопросы по теме URA.RU направило в пресс-службу администрации Кургана. Запрос в мэрии был получен, но ответ пока не поступил.

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