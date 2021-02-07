В Тюменской области отменен ряд ключевых ограничений по коронавирусу
Власти Тюменской области отменили ряд ключевых требований режима повышенной готовности. Жители региона могут снова получать плановую медицинскую помощь, заведениям общепита разрешили принимать гостей в ночное время, подросткам до 18 лет — ходить в торговые центры без сопровождения родителей. При этом, часть ограничений по-прежнему продолжает действовать. Актуальный список требований карантина — в материале URA.RU.
Запрещено:
- Жители Тюменской области в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;
- Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
- Регистрировать браки с количеством присутствующих более 10 человек.
- Размещать граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях.
Разрешено:
- Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов);
- Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
- Проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей;
- Работать баням и саунам в ночное время;
- Детям и подросткам младше 18 лет ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей;
- Проведение богослужений;
- Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
- Юниорам, молодежи и взрослым спортсменам (а также сопровождающим), входящим в составы сборных команд Тюменской области и России, разрешен выезд в другие страны и субъекты РФ.
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