В Тюменской области отменен ряд ключевых ограничений по коронавирусу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюменской области отменили ряд ключевых требований режима повышенной готовности. Жители региона могут снова получать плановую медицинскую помощь, заведениям общепита разрешили принимать гостей в ночное время, подросткам до 18 лет — ходить в торговые центры без сопровождения родителей. При этом, часть ограничений по-прежнему продолжает действовать. Актуальный список требований карантина — в материале URA.RU.

Запрещено:

Жители Тюменской области в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;

Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;

Регистрировать браки с количеством присутствующих более 10 человек.

Размещать граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях.

Разрешено:

Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов);

Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;

Проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей;

Работать баням и саунам в ночное время;

Детям и подросткам младше 18 лет ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей;

Проведение богослужений;

Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;

Юниорам, молодежи и взрослым спортсменам (а также сопровождающим), входящим в составы сборных команд Тюменской области и России, разрешен выезд в другие страны и субъекты РФ.