07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

Что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина. Список URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, ноябрь. Тюмень, тюмень, улица водопроводная
В Тюменской области отменен ряд ключевых ограничений по коронавирусу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюменской области отменили ряд ключевых требований режима повышенной готовности. Жители региона могут снова получать плановую медицинскую помощь, заведениям общепита разрешили принимать гостей в ночное время, подросткам до 18 лет — ходить в торговые центры без сопровождения родителей. При этом, часть ограничений по-прежнему продолжает действовать. Актуальный список требований карантина — в материале URA.RU.

Запрещено:

  • Жители Тюменской области в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;
  • Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
  • Регистрировать браки с количеством присутствующих более 10 человек.
  • Размещать граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях.

Разрешено:

  • Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов);
  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
  • Проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей;
  • Работать баням и саунам в ночное время;
  • Детям и подросткам младше 18 лет ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей;
  • Проведение богослужений;
  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
  • Юниорам, молодежи и взрослым спортсменам (а также сопровождающим), входящим в составы сборных команд Тюменской области и России, разрешен выезд в другие страны и субъекты РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...