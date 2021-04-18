18 апреля 2021
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В Тюменской области подсчитывают ущерб от урагана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Екатеринбурге, снег, зима, голубь, снегопад
Тюменскую область накрыл снежный циклон Фото:

В Тюменской области ураганным ветром переворачивало остановки и срывало кровлю с домов. Об этом местные жители рассказали в городских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Главный вандал сегодняшнего дня — ветер. Под конец дня расправился с торговым павильоном на рынке „Северный“. У последнего шансов устоять не было», — написал в паблике «Типичный Тобольск» один из жителей города.

Жители Тюмени также выкладывали в сеть фотографии и видеозаписи с последствиями урагана, который прошел по территории Тюменской области 18 апреля. Так, Анна Мамедова записала на видео момент падения остановки возле ТРЦ «Европа». В комментариях к публикации многие пользователи отметили, что виновата не только разгулявшаяся стихия, но и некачественный монтаж остановочных комплексов. «Ветер сегодня сильный. Остановки устают стоять и хотят прилечь. Крыши улетают в космос. Качественно сделано», — отметил Иван Белобородов. «Хорошо, что в это время на ней никто не стоял», — считает Оксана Селиванова.

В администрации Тобольска взяли время на подготовку ответа, как устраняют последствия урагана. В региональный оперативный штаб направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигается снежный циклон с порывами ветра до 22 м/с.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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