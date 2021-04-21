Общая сумма премий в «Центре олимпийской подготовки» составила около 34 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший директор государственного учреждения «Центр олимпийской подготовки» в Новом Уренгое (ЯНАО) незаконно потратила более 33 млн рублей неизрасходованных целевых денег на премии себе и подчиненным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что должностное лицо, используя свое служебное положение, издало и подписало приказ о премировании себя как директора на сумму более 1 млн рублей и сотрудников учреждения на общую сумму более 32,5 млн рублей», — говорится в отчете на сайте ведомства. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой.

Получить оперативный комментарий в «Центре олимпийской подготовки» не удалось — на звонки агентства не отвечают. Туда направлен официальный запрос.