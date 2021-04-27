Гинекологи удалили у тюменки девятилитровую опухоль

Успешная операция прошла в ОКБ №2 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские врачи удалили у 64-летней жительницы Тобольска девятилитровую опухоль, которая образовалась внутри живота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Успешная операция прошла в областной клинической больнице №2.

«Патологию пациентке диагностировали в родном городе и предложили хирургическое лечение, однако госпитализироваться женщина не стала по семейным обстоятельствам. Второй раз к медикам тоболячка обратилась только, когда живот заметно увеличился в размерах. Дообследование подтвердило, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. Ввиду сложности патологии женщину немедленно эвакуировали на оперативное лечение в Тюмень», — рассказали в депздраве.

По словам медиков, операцию удалось провести по малоинвазивной методике — лапаротомически, без больших разрезов. Гинекологи-хирурги извлекли из брюшной полости женщины девятилитровое жидкостное образование диаметром в 35 сантиметров. «Опасность такого образования в том, что любая физическая нагрузка или падение могли спровоцировать разрыв опухоли. Лопнувшая опухоль могла бы привести к внутрибрюшному кровотечению и массивной кровопотере», — прокомментировал ситуацию руководитель гинекологического отделения ОКБ №2 Денис Лапин.

В депздраве добавили, что сейчас пациентке ничего не угрожает. Через пять дней после операции она выписана из стационара.