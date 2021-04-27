В ключевом фонде тюменского правительства — громкое назначение

Василий Суворов является одним из участников «ишимского гаражного скандала» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Должность заместителя директора по безопасности в АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (ТАЛК) занял Василий Суворов. Об этом URA.RU сообщили в приемной директора компании. В 2014 году бывший руководитель Ишимского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ Суворов стал одним из участников знаменитого «гаражного скандала».

«Заместителем директора по безопасности АО „ТАЛК“ занял Василий Суворов. Он приступил к работе с этой недели», — пояснили URA.RU в приемной Тюменской агропромышленной компании. О том, какие конкретно вопросы будет курировать Суворов, там затруднились ответить.

Василий Суворов отметился, в том числе, участием в «ишимском гаражном скандале». В 2008 году администрация Ишима согласовала строительство четырех гаражей на территории ДЮСШ № 1. Владельцем одного из них являлся Суворов. Прокурорская проверка, проведенная в 2014 году выявила ряд нарушений, связанных со строительством гаражей рядом со школой. Решением Тюменского областного суда, они были снесены, а сам Суворов позже отсудил у Ишимской администрации денежную компенсацию.

Получить оперативный комментарий Суворова URA.RU не удалось. В открытых источниках его контактные номера отсутствуют.