28 апреля 2021

В Тюмени горит строящийся ЖК «Андерсен Парк». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Замороженная стройка СК
Очевидцы сообщают о сильном задымлении Фото:

В Тюмени крупный пожар на строительной площадке жилищного комплекса «Андерсен Парк». Об этом URA.RU сообщил свидетель происшествия.

«Судя по всему, загорелась минвата. Валит черный дым», — рассказал URA.RU очевидец, находящийся на месте событий. Жилой комплекс «Андерсен Парк» возводят вблизи деревни Дударева.

В управлении МЧС Тюменской области на звонки URA.RU не ответили. Аналогичная ситуация произошла и при попытке связаться с застройщиком — компанией «4D Development».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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