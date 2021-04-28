Очевидцы сообщают о сильном задымлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени крупный пожар на строительной площадке жилищного комплекса «Андерсен Парк». Об этом URA.RU сообщил свидетель происшествия.

«Судя по всему, загорелась минвата. Валит черный дым», — рассказал URA.RU очевидец, находящийся на месте событий. Жилой комплекс «Андерсен Парк» возводят вблизи деревни Дударева.

В управлении МЧС Тюменской области на звонки URA.RU не ответили. Аналогичная ситуация произошла и при попытке связаться с застройщиком — компанией «4D Development».