Счетоводы тюменских властей отчитались о доходах

Сотрудники Счетной палаты Тюмени опубликовали свои декларации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сотрудники Счетной палаты Тюмени раскрыли данные о своих доходах за 2020 год. Декларации опубликованы на сайте органа. Больше всех заработала заместитель председателя Ирина Редикульцева — 4,4 млн рублей.

«Редикульцева И.В., заместитель председателя: 4 460 645 рублей. В том числе, доход от отчуждения имущества — 1 850 000 рублей», — такие данные содержит декларация, опубликованная на сайте Счетной палаты Тюмени. Годом ранее зампред получила 2 692 041 рубль.

На втором месте по доходам оказался непосредственно председатель — Владимир Казанцев. Его доход за прошлый год — 3 243 856 рублей, за 2019 год — 3 236 425 рублей.

Меньше всех в Счетной палате заработала главный специалист правового отдела Яна Косарева — 302 881 рубль. При этом в 2019 году ее доход был намного выше — 708 тысяч рублей. Все остальные ее коллеги в прошлом году получили более миллиона рублей.

В деньгах также потеряла начальник отдела контроля капитальных расходов Лидия Самарина. Ее доход уменьшился на 1,1 млн рублей, и составил 2,7 млн за год. Из декларации также пропал автомобиль Mazda 3.

Случились и крупные прибавки. Так, аудитор Татьяна Михайлова за год смогла заработать почти на 600 тысяч рублей больше (доход — 1,9 млн рублей). При этом все ее имущество осталось нетронутым.

Ранее URA.RU писало, что о своих доходах за 2020 год отчитались депутаты Госдумы от Тюменской области. Также декларации опубликовали члены областного парламента.