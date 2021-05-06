На горячем источнике Тюмени утонул посетитель

По мнению свидетеля, мужчину можно было спасти, если бы штатный медик был компетентен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мужчина утонул на горячем источнике «Советский» в Тюмени. Об этом рассказала очевидица событий, опубликовавшая пост в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, посетитель захлебнулся, и ему не смогли вовремя оказать помощь.

«Утонул мужчина, лет 30. Это заметила женщина и стала звать на помощь, персонал был в стороне, и никак не отреагировал. Ждали штатного медика. Он пришел с чемоданчиком, весь растерянный. Было упущено самое важное — время», — написала пользователь Анна Кривчикова, в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам девушки, скорая из Тюмени прибыла спустя 40 минут. Врачи пытались спасти мужчину в течение полутора часов. «Родители парня сказали, что у него эпилепсия. Но спасти было можно, если бы штатный медик был компетентен и было бы все необходимое для реанимации утопающих», — добавила Кривчикова.

Администратор источника «Советский» подтвердила URA.RU информацию о погибшем посетителе, однако других сведений сообщить не смогла. «Подробностей пока сообщить не могу, не владею полной информацией. Известно, что мужчине пытался помочь наш медик, но его позвали слишком поздно», — пояснила сотрудница по имени Дарья.

URA.RU также запросило информацию о происшествии в пресс-службе скорой помощи Тюмени. Ответ ожидается.