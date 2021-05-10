Объявление о продаже опубликовано на портале Avito Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В историческом центре Тюмени продается особняк постройки начала ХХ века. За двухэтажный дом, расположенный по адресу ул. Осипенко, 29, продавец просит 68 млн рублей. Объявление опубликовано на портале Avito.

«Здание капитальное, 360 кв. м., плюс 100 кв. м. летняя терраса. Сейчас в помещении располагается ресторан китайской кухни, выполнен дизайнерский ремонт в 2020 году. Объект может быть реализован как готовый арендный бизнес», — говорится в объявлении. Также, подчеркивается, что особняк находится в близости от резиденции губернатора Тюменской области.

По данным портала 2gis, в здании расположен ресторан «Харбин». В разговоре с URA.RU представитель продавца отметил, что ресторан может остаться в особняке после смены собственника на условиях аренды. В самом заведении на звонок агентства не ответили.

Дом постройки начала ХХ века оценен в 68 млн рублей Фото: Avito.ru