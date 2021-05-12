Эрдоган раскрыл, когда Турция снимет коронавирусные ограничения

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Эрдоган объявил о начале снятия ограничений в Турции с 17 мая Фото:

Турция с 17 мая начнет ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

«17 мая мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации», — цитирует РИА «Новости» Эрдогана. Он отметил, что в стране ввели локдаун из-за нового всплеска заболеваемости. Политик подчеркнул, что эта мера была вынужденной.

Эрдоган рассказал, что власти Турции могут контролировать ход пандемии. Однако заболеваемость должна была значительно снизиться еще в 2020 году, добавил президент.

Коронавирусные ограничения в Турции ужесточили 7 мая. С этого дня введен запрет на продажу некоторых категорий товаров. Эрдоган рассказал, что введение локдауна призвано остановить пандемию коронавируса, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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