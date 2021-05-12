Эрдоган раскрыл, когда Турция снимет коронавирусные ограничения

Реджеп Эрдоган объявил о начале снятия ограничений в Турции с 17 мая Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Турция с 17 мая начнет ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

«17 мая мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации», — цитирует РИА «Новости» Эрдогана. Он отметил, что в стране ввели локдаун из-за нового всплеска заболеваемости. Политик подчеркнул, что эта мера была вынужденной.

Эрдоган рассказал, что власти Турции могут контролировать ход пандемии. Однако заболеваемость должна была значительно снизиться еще в 2020 году, добавил президент.

Коронавирусные ограничения в Турции ужесточили 7 мая. С этого дня введен запрет на продажу некоторых категорий товаров. Эрдоган рассказал, что введение локдауна призвано остановить пандемию коронавируса, передает « Царьград ».